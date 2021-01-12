Застройщику в Массандре грозит наказание за фонтан из-под земли

Власти Ялты привлекут к ответственности застройщика, повредившего во время работ водовод в поселке Массандра.

Об этом на совещании по водоснабжению сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«У нас было серьезное повреждение магистрального водовода в поселке Массандра. Это был огромный фонтан воды, который бил из-под земли, и это было все вдоль дороги. То есть это было, действительно, жуткое зрелище. Три часа водоканал сражался с этой проблемой, – рассказала Павленко. – В настоящий момент водоканал ведет расчет ущерба. Застройщики, которые вели строительство, повредили сети, поэтому однозначно будут приняты все меры административного воздействия на недобросовестного застройщика».

Накануне фото и видео бьющего из-под земли фонтана высотой порядка 11 метров облетели социальные сети. По словам очевидцев, проводившие работы строители скрылись с места происшествия после повреждения магистрального водовода.

В то же время, по информации главы администрации Ялты, ситуация с водоснабжением в Массандре сейчас остается стабильной.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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