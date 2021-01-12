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Новый год в Крыму

За новогодние праздники в Крыму травмировались 320 детей

18:49 вторник, 12 января 2021

В Крыму зафиксировали снижение случаев детского травматизма в период новогодних каникул.

Об этом сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Республики Крым Константин Рыбиков.

По его словам, с начала 2021 года специалисты республиканской травматологической службы оказали профильную помощь 321 ребенку. За аналогичный период 2020 года помощь потребовалась 346 пациентам.

— Родители в основном ответственно относятся к необходимости соблюдения мер безопасности при использовании фейерверков и петард. Также стоит отметить, что в этом году не было сложных погодных условий, связанных с возникновением гололедицы, — отметил Константин Рыбиков.

С возобновлением занятий в образовательных учреждениях главный внештатный специалист призвал родителей не ослаблять бдительность и продолжать внимательно относиться к вопросам безопасности детей. По его мнению, в семьях должны регулярно проводиться беседы на тему правильной организации отдыха во время перемен, строгого соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части и во время ходьбы по тротуару.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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