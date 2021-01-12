Новый год в Крыму
Развитие сюжета: В два раза меньше: Аксенов подсчитал туристов на Новый год в Крыму ● Новогодние праздники в Крыму прошли под знаком глобальных коммунальных аварий ● МЧС рассказало о встрече Нового года Севастополем ● Праздничные фейерверки раскрасят небо Ялты и поселков региона в новогоднюю ночь ● Госпитали готовы? На Новый год Крым ждет до полумиллиона гостей
За новогодние праздники в Крыму травмировались 320 детей
В Крыму зафиксировали снижение случаев детского травматизма в период новогодних каникул.
Об этом сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Республики Крым Константин Рыбиков.
По его словам, с начала 2021 года специалисты республиканской травматологической службы оказали профильную помощь 321 ребенку. За аналогичный период 2020 года помощь потребовалась 346 пациентам.
— Родители в основном ответственно относятся к необходимости соблюдения мер безопасности при использовании фейерверков и петард. Также стоит отметить, что в этом году не было сложных погодных условий, связанных с возникновением гололедицы, — отметил Константин Рыбиков.
С возобновлением занятий в образовательных учреждениях главный внештатный специалист призвал родителей не ослаблять бдительность и продолжать внимательно относиться к вопросам безопасности детей. По его мнению, в семьях должны регулярно проводиться беседы на тему правильной организации отдыха во время перемен, строгого соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части и во время ходьбы по тротуару.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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