Водный кризис
Развитие сюжета: Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму ● Водопады дали Ялте дополнительно почти 15 тысяч кубометров воды ● Опресненная вода в Крыму может быть вне закона ● В верховьях питающей Севастополь реки Черная отсутствует сток ● Синоптик о засухе в Крыму: Могут спасти снегопады
Время подачи воды населению в Ялте увеличили на два часа
Власти Ялты смягчают графики подачи воды населению.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Янина Павленко.
«Получаем множество сообщений от вас о том, что сложно вписаться в график подачи воды и успеть сделать все домашние дела до 21.00. Поэтому с завтрашнего дня подачу воды в Ялте увеличиваем на 2 часа. Вода будет подаваться с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00», – написала Павленко.
Ранее во время совещания по ситуации с водой Павленко сообщила, что благодаря использованию воды из водопадов город получил дополнительно 15 тысяч кубометров в сутки.
Жителям Ялты начали подавать воду из родников и водопадов с середины декабря прошлого года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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