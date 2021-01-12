Время подачи воды населению в Ялте увеличили на два часа

Власти Ялты смягчают графики подачи воды населению.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Янина Павленко.

«Получаем множество сообщений от вас о том, что сложно вписаться в график подачи воды и успеть сделать все домашние дела до 21.00. Поэтому с завтрашнего дня подачу воды в Ялте увеличиваем на 2 часа. Вода будет подаваться с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00», – написала Павленко.

Ранее во время совещания по ситуации с водой Павленко сообщила, что благодаря использованию воды из водопадов город получил дополнительно 15 тысяч кубометров в сутки.

Жителям Ялты начали подавать воду из родников и водопадов с середины декабря прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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