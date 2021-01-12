Здоровье
Врач рассказала о способах подготовки к крещенским купаниям
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Нетренированному человеку нужно заранее готовиться к крещенским купаниям, для этого хорошо подходит контрастный душ.
Об этом телеканалу RT рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.
«Конечно, каждый человек должен применять его (контрастный душ), это поможет подготовить сосуды к тому, чтобы прекрасно перенести крещенские купания. Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх», – пояснила врач.
По словам эксперта, подготовка к мероприятию должна проводиться заранее, чтобы снизить риски, связанные с зимними купаниями. «Те люди, которые постоянно, ежедневно тренируются, закаляются, конечно, они могут прекрасно перенести крещенские купания и не заболеть, не простудиться и очень бодро встретить крещенские морозы. Мы должны подготовиться загодя... Нужно себя тренировать. Можно дома у себя в ванной – или есть специальные купели, если человек ходит в фитнес-клубы», – добавила Алексеева.
Также есть ряд правил, которые надо соблюдать во время купания и после него. Перед заходом в купель лучше выпить горячий чай с лимоном и имбирем, чем алкогольный напиток. «Надевайте любую шерстяную шапочку, а наверх – резиновую. Это защитит голову от мороза. Прежде чем окунуться в купель, есть такие правила: нужно размяться, провести упражнения на воздухе. Бег на месте, можно оббежать вокруг купели, растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение», – сказала врач.
Специалист напомнила, что купания противопоказаны людям с острой сердечной недостаточностью и заболеваниями легких.
Крещенские купания традиционно пройдут в ночь с 18 на 19 января. Текущую температуру воды в водоемах Крыма можно посмотреть на сайте https://seatemperature.ru/country/crimea.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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