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Коронавирус в Крыму

Власти Севастополя уверены, что в городе за праздники ухудшилась ситуация с коронавирусом

Власти Севастополя уверены, что в городе за праздники ухудшилась ситуация с коронавирусом

фото © pixabay.com

По данным властей Севастополя, за новогодние праздники ситуация с заболеваемостью коронавирусом несколько ухудшилась.

В целом она остается «стабильно-напряженной», заявил на аппаратном совещании вице-губернатор Александр Кулагин.

«За праздники ситуация ухудшилась, никакой паузы не возникло. Новогодняя активность людей привела к дополнительному росту числа заболевших за сутки, плюс нарастает нагрузка на амбулаторное звено», - сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Известно, что темп прироста числа заболевших COVID-19 за неделю в среднем сейчас составляет 1,25. Свободный коечный фонд на данный момент – всего 11%, с учетом всех введенных дополнительных стационаров под коронавирус.

Развожаев напомнил, что в общественном транспорте, в магазинах и других людных помещениях действует масочный режим и попросил усилить проверки.

«Давайте как-то в общественном транспорте народ приведите обратно в чувства. В указе было четко написано: не пускать в транспорт без масок. Сейчас ситуация перестала контролироваться», – поручил Развожаев директору Департамента транспорта Павлу Иено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600. В Крыму за минувшие сутки скончались восемь пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений. За 11 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

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