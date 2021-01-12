Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе смягчили ограничения по коронавирусу: что разрешат ● Более 6000 военных ЧФ получили первую прививку от COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600 ● В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски
Власти Севастополя уверены, что в городе за праздники ухудшилась ситуация с коронавирусом
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По данным властей Севастополя, за новогодние праздники ситуация с заболеваемостью коронавирусом несколько ухудшилась.
В целом она остается «стабильно-напряженной», заявил на аппаратном совещании вице-губернатор Александр Кулагин.
«За праздники ситуация ухудшилась, никакой паузы не возникло. Новогодняя активность людей привела к дополнительному росту числа заболевших за сутки, плюс нарастает нагрузка на амбулаторное звено», - сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Известно, что темп прироста числа заболевших COVID-19 за неделю в среднем сейчас составляет 1,25. Свободный коечный фонд на данный момент – всего 11%, с учетом всех введенных дополнительных стационаров под коронавирус.
Развожаев напомнил, что в общественном транспорте, в магазинах и других людных помещениях действует масочный режим и попросил усилить проверки.
«Давайте как-то в общественном транспорте народ приведите обратно в чувства. В указе было четко написано: не пускать в транспорт без масок. Сейчас ситуация перестала контролироваться», – поручил Развожаев директору Департамента транспорта Павлу Иено.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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