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Власть

В Ялте стартовала «спецоперация» по сносу работающих ларьков

16:02 вторник, 12 января 2021
Ялта
В Ялте стартовала «спецоперация» по сносу работающих ларьков

фото © Янина Павленко

Власти Ялты демонтировали первый из 100 торговых ларьков, собственники которых не вняли выписанным уведомлениям, и не снесли торговые точки самостоятельно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации города Янина Павленко.

— За первого из таких это сделали сотрудники МУП «ОУК» при поддержке департамента Мунконтроля. Всего в Ялте, Алупке и поселках демонтажу подлежат свыше ста незаконных объектов, надеюсь, к весне справимся, — написала Павленко.

Также в своем посте глава администрации Ялты еще раз напомнила о целях начатой акции:

— Первое и главное – бюджет города должен получать доход! А хитро-мутные схемы – уйти в прошлое. Маленький пример такого бизнеса по-ялтински: берешь у города за 3 копейки кусок земли в аренду, а с предпринимателей за право разместить на нем НТО дерешь три шкуры! Я читаю, друзья, ваши комментарии – и тех, кто поддерживает, и тех, кто с недоверием относится. Хочу, чтоб вы понимали. Моя цель – создать нормальные условия работы для малого бизнеса, а не тепличные для тех немногочисленных лиц, в чьих руках реально сосредоточены доходы от работы НТО, — отмечает Павленко.

Еще одним немаловажным условием по мнению ялтинского сити-менеджера является обязательное эстетическое соответствие новых НТО – «такие объекты должны быть в едином стиле, а не уродовать архитектурный облик города»:

— Процесс будет прозрачным, готовим график сноса с четкими датами и адресами. Параллельно разрабатываем схемы размещения НТО и готовимся к конкурсу, который вернет предпринимательскую деятельность в законное русло, а доходы – в бюджет. Обо всех деталях буду сообщать подробно и заранее, — пообещала глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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