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Власть

В Симферополе не работают терминалы в автобусах

В Симферополе пассажиры городских автобусов жалуются на выключенные или неисправные платежные терминалы.

Ситуацию прокомментировал начальник Управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта РК Николай Лукашенко.

«С начала января от граждан начали поступать сообщения, что в некоторых автобусах не работают валидаторы. Мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах нами не прекращался. В случае отключения терминала соответствующая информация доводится до перевозчика и в отношении него принимаются определенные меры вплоть до прекращения работы данного автобуса на маршруте», - пояснил он.

Лукашенко уточнил, что если валидатор в автобусе не работает, то оплата проезда в городском транспорте составляет 17 рублей.

«Кроме того поступают жалобы от крымчан, что приходят отчеты в интернет-банкинге о списании средств в то время, когда человек не пользовался общественным транспортом. Поскольку у нас интернет-покрытие не везде стабильное, то могут возникнуть задержки, и отчет о предыдущем списании приходит с опозданием. Никаких рисков взимания дополнительных средств при отсутствии поездок нет», - подчеркнул собеседник.

Начальник управления добавил, что местным жителям также следует следить за средствами на своей карте, потому что бывает так, что пассажир проехал с нулевым балансом, система это запомнила, а потом при пополнении карты автоматически списываются деньги за поездку.

В министерстве также призвали крымчан обращаться на горячую линию ведомства, если в автобусе не работает валидатор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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