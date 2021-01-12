В Симферополе мужчина украл банковский терминал с прилавка магазина

Симферополец украл банковский терминал с прилавка в одном из продуктовых магазинов крымской столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали правоохранители, заявление в полицию подал продавец магазина. Он отметил, что мужчина зашел в торговое помещение и открыто похитил устройство.

Выяснилось, что грабителем оказался 62-летний местный житель. Мужчина с 1999 года несколько раз привлекался к уголовной ответственности за преступления различной тяжести.

Задержанный признался в совершении преступления, его заключили под стражу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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