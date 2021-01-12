Происшествия
В Симферополе мужчина украл банковский терминал с прилавка магазина
Симферополец украл банковский терминал с прилавка в одном из продуктовых магазинов крымской столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали правоохранители, заявление в полицию подал продавец магазина. Он отметил, что мужчина зашел в торговое помещение и открыто похитил устройство.
Выяснилось, что грабителем оказался 62-летний местный житель. Мужчина с 1999 года несколько раз привлекался к уголовной ответственности за преступления различной тяжести.
Задержанный признался в совершении преступления, его заключили под стражу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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