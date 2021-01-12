В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски

Михаил Развожаев обнаружил, что изданный ранее указ не выполняется.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе наблюдений пришел к выводу, что его указ о масочном режиме в городском общественном транспорте не выполняется и распорядился об усилении контроля в этой сфере. Соответствующее поручение градоначальник сделал на совещании правительства.

«Наблюдаю последние два дня, что в общественном транспорте все без масок. В указе было четко написано: не пускать в транспорт без масок. Проверьте исполнение, особенно «Севэлектроавтотранс», - поручил Михаил Развожаев директору департамента транспорта Павлу Иено.

Как ранее сообщалось, в ноябре было обнародовано видео выноса из троллейбуса пассажира, уличенного в отсутствии медицинской маски.

Также Развожаев поручил провести контрольные мероприятия в торговых сетях, хотя там ситуация, по его словам, более стабильна.

«Там более все дисциплинированно. Понятно, что прямая связь со штрафными санкциями, но также прошу посмотреть исполнение указа», - добавил он.

Ранее чиновники Севастополя с целью контроля соблюдения «коронавирусных» мер ограничения провели рейд по городским кальянным, пивным и ночным клубам. Это произошло после того, как губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о расцвете подпольного бизнеса на фоне введенных в городе ограничений.

В тексте использованы материалы: Форпост

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