Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 6000 военных ЧФ получили первую прививку от COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600 ● В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски ● Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений
В Севастополе смягчили ограничения по коронавирусу: что разрешат
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В Севастополе решили продлить до конца января ограничения, которые были введены в конце 2020 года. Однако в указ введены некоторые послабления.
Так, теперь в городе разрешено проводить экскурсии на открытом воздухе до 15 человек с соблюдением мер предосторожности, а также с 1 февраля планируется открыть кинотеатры и театры, если заполняемость зала будет до 30%.
Решение принято на заседании оперативного штаба. Там же решено с 18 января открыть спортивные секции и кружки дополнительного образования в Севастополе. В этот же день школьники выйдут с каникул.
Остальные коронавирусные ограничения в городе продлеваются до конца месяца. В частности, в указе губернатора предписывается соблюдать масочный режим в магазинах, общественном транспорте и такси. Запрещается проводить массовые культурно-развлекательные мероприятия, а также вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. При заселении в гостиницы и отели Севастополя гостям необходимо показать справку об отрицательном тесте на COVID-19 или наличии антител к коронавирусу.
«Учитывая текущей уровень заболеваемости, все эти меры необходимо до конца месяца продлить. У нас есть определенная динамика по стабилизации ситуации. Но мы понимаем, что если бы мы эти меры не ввели, рост был бы более стремительный», - сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании.
Как сообщалось ранее, в Севастополе на протяжении января ежедневно регистрируется около 90 новых случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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