В Севастополе пьяный дебошир повредил несколько припаркованных авто

Сотрудники Росгвардии в Севастополе задержали нетрезвого дебошира, повредившего ночью несколько припаркованных автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

«Дежурный центра оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии на мониторах камер наружного наблюдения обратил внимание на неадекватное поведение мужчины на улице. Правонарушитель преднамеренно повредил несколько транспортных средств горожан, припаркованных вдоль тротуара. Он ломал руками зеркала чужих автомобилей», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, мужчина повредил пять автомобилей категории «люкс».

Дежурный оперативно передал информацию об инциденте группе задержания вневедомственной охраны.

Дебошир попытался скрыться от правоохранителей, прибывших на место инцидента, но был задержан. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва стоял на ногах, его речь была невнятна. Объяснения по поводу инцидента правонарушитель давать отказался. Росгвардейцы передали его в районный отдел полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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