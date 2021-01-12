В Крыму задержали ревнивца, душившего чулками бывшую сожительницу

Жительница крымской столицы была вынуждена обратиться к участковому, опасаясь за свою жизнь.

Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришел бывший возлюбленный и устроил скандал. Разгорелся конфликт, во время которого мужчина пустил в ход кулаки – нанес женщине несколько ударов по голове, а после накинул ей на шею чулки и стал душить.

Полиция оперативно отреагировала, задержав преступника, которым оказался 44-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержанный дал признательные показания. По словам мужчины, даже после расставания он продолжал любить женщину. Приревновав ее к другому мужчине, он пришел к бывшей возлюбленной и устроил скандал, переросший в потасовку и угрозы убийством.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, по итогам всего происшедшего правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет, но пока ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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