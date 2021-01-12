Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +2
море +11

Происшествия

В Крыму задержали ревнивца, душившего чулками бывшую сожительницу

Жительница крымской столицы была вынуждена обратиться к участковому, опасаясь за свою жизнь.

Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришел бывший возлюбленный и устроил скандал. Разгорелся конфликт, во время которого мужчина пустил в ход кулаки – нанес женщине несколько ударов по голове, а после накинул ей на шею чулки и стал душить.

Полиция оперативно отреагировала, задержав преступника, которым оказался 44-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержанный дал признательные показания. По словам мужчины, даже после расставания он продолжал любить женщину. Приревновав ее к другому мужчине, он пришел к бывшей возлюбленной и устроил скандал, переросший в потасовку и угрозы убийством.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, по итогам всего происшедшего правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет, но пока ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанку задержали за подстрекательство 12-летнего ребенка к краже. 17-летняя жительница Симферополя сообщила в полицию, что в одном из торговых центров у нее украли оставленный без присмотра рюкзак.

Севастопольца ограбили под предлогом покупки смартфона. Дорогостоящий гаджет «покупатель» выхватил из рук и скрылся.

В Севастополе задержали двоих угонщиков мопедов. Двое молодых людей в Севастополе могут получить тюремный срок за кражу мопеда.

В Симферополе задержали двух женщин, решивших «поживиться» выручкой из кассы. В отделы полиции Симферополя за сутки поступило два заявления о кражах выручки из касс предприятий.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600

Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600

В Крыму за минувшие сутки скончались восемь пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Общество
Какой сегодня праздник 12 января

Какой сегодня праздник 12 января фото

Сегодня, 12 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации