В Крыму в районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты

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Ночью с 11 на 12 января недалеко от побережья Крыма произошло два землетрясения с разницей в три минуты и магнитудой до трех.

Такие данные сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман.

«По предварительным данным, в районе Ливадии, в нескольких километрах от побережья. Одно землетрясение произошло в 23:24, второе через три минуты. Первый толчок был посильнее, магнитуда меньше трех. В некоторых районах Ялты они ощущались в виде вибрации, а в районе автовокзала, якобы, слышали легкий гул. В широком диапазоне данные поступают из Ливадии, Ялты, района санатория «Узбекистан» и даже из Никиты», - сообщил Юрий Вольфман.

Ученый отметил, что данные землетрясения не являются предвестником более серьезных толчков.

«В мире нет методик, которые бы позволили сделать краткосрочный прогноз. Мы живем в сейсмоопасном районе, особенно ЮБК и Керченский полуостров. Там землетрясения могут быть и когда-то будут, но произошедшие землетрясения не являются индикатором того, что завтра или через неделю обязательно «шарахнет» что-то сильнее», - подчеркнул сейсмолог.

По его словам, ялтинское землетрясение не связано с тем, которое ночью произошло в Монголии.

«Связи никакой нет. В мире ежедневно регистрируют до 20 землетрясений с магнитудой от четырех и выше баллов. Просто у нас долгое время было затишье. Землетрясение было близко к берегу и поэтому ощущалось, если бы оно было в традиционном районе, в 20-40 километрах от побережья. То его бы даже не почувствовали», - заверил Вольфман.

Ночью с 11 на 12 января на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 8,7 в эпицентре. Сильнее всего толчки ощутили жители Тувы, там сила сейсмособытия достигала магнитуды шесть.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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