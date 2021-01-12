В Крыму ликвидируют уникальный центр подводных исследований

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Государственное бюджетное учреждение «Черноморский центр подводных исследований» перестанет существовать как самостоятельная организация.

Власти приняли решение присоединить его к музею-заповеднику «Судакская крепость».

«Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Музей-заповедник» «Судакская крепость» и председателю комиссии по прекращению деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Черноморский центр подводных исследований» осуществить мероприятия по реорганизации ГБУ РК «Черноморский центр» путем его присоединения к ГБУ РК «Музей-заповедник», – сказано в приказе министерства культуры республики.

Музей «Судакская крепость» определяется правопреемником центра подводных исследований. Комплекс мероприятий по реорганизации учреждений, согласно приказу, необходимо провести до середины февраля текущего года. Он включает в себя, в частности, кадровые мероприятия, проинформировать минкульт Крыма о которых предписано не позднее 31 января 2021 года.

Первыми забили тревогу сотрудники Феодосийского филиала Черноморского центра подводных исследований – музея подводной археологии, который функционировал в одном из помещений объекта культурного наследия «Дача Стамболи». В связи с реконструкцией здания работа музея была приостановлена. Однако альтернативного помещения в Феодосии учреждению не предоставили. Музейную коллекцию, включая уникальные находки со дна Черного моря, исследования которых специалисты проводили в собственной реставрационной лаборатории, перевезли на территорию музея «Судакская крепость».

Появившаяся в крымских СМИ в конце прошлого года информация о предоставлении сотрудникам центра аналогичных рабочих мест в составе музея-заповедника «Судакская крепость», по заявлению сотрудников, не соответствует действительности.

В частности, в перечне предложенных должностей отсутствуют должности главного бухгалтера, главного хранителя, старшего кассира, научного сотрудника, начальника (заведующего) отдела. Предложенные вакансии не соответствуют должностям сотрудников центра подводных исследований, их трудовым функциям, а также окладам, указанным в трудовых договорах.

«Важно отметить, что вакансии предложены только в ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость» в Судаке, а как ездить на работу сотрудникам из Феодосии (13 штатных единиц), Симферополя (6 штатных единиц) и Черноморского (2 штатные единицы), неизвестно. Других вакансий в Симферополе или Феодосии предложено не было. Поиском свободных помещений, как и сохранением трудового коллектива министерство культуры заниматься не заинтересовано», – сказано в обращении сотрудников феодосийского музея к курирующему вице-премьеру Игорю Михайличенко.

В центре называют сложившуюся ситуацию высвобождением сотрудников в связи с ликвидацией предприятия. В таком случае, согласно законодательству, работники центра должны получить выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Денежные средства на выплату таких компенсаций в центре подводных исследований отсутствуют и не запланированы финансированием. Само же финансирование центра предусмотрено минкультом до 15 февраля 2021 года.

Черноморский центр подводных исследований был создан распоряжением Совмина Крыма осенью 2012 года и являлся подведомственным учреждением Государственного комитета по охране культурного наследия РК. В 2020 году Госкомитет был включен в состав министерства культуры республики.

Работа центра связана с исследованием десятков находящихся на дне Черного моря объектов. Среди самых известных – затопленный античный город Акра, погибшая в годы Второй мировой войны подлодка Щ-216, легендарные пароходы «Генерал Коцебу» и «Веста», советский штурмовик ИЛ-2, который впоследствии стал экспонатом подводного музея, и многие другие.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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