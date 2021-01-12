В Крыму через две недели ожидают новые вспышки заражений коронавирусом

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Количество обращений в «скорую» из-за коронавируса или пневмоний в новогодние праздники в Крыму сократилось.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель республиканского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«У нас было большое количество обращений с коронавирусом и полисегментарными вирусными пневмониями. В августе-сентябре мы захлебывались, когда количество обращений было вполовину меньшим. Несмотря на то, что перед Новым годом у нас были рекорды, у нас все равно хватало коек. В один момент мы начали переживать, но сейчас наблюдается небольшой спад по обращениям с пневмониями. Мне кажется, это связано с тем, что люди разъехались. Если 2,3,4 января мы госпитализировали по 200 человек в сутки, то сейчас гораздо меньше 130-140», - уточнил Олефиренко.

Однако через пару недель медики ожидают вспышки COVID-19.

«Если логически рассуждать, то ожидаем. Но, несмотря на «бешеный» туристический сезон, у нас не было серьезного всплеска, был постепенный подъем. Мы ожидали после лета катастрофу, но по факту резкого подъема нет. Сейчас тоже увеличится заболеваемость, но произойдет это недели через две. Мы это понимаем и просчитываем места. Я не думаю, что ситуация будет катастрофической», - сказал руководитель Центра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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