В Феодосии бизнесмен-погорелец строит новые объекты без разрешения

Феодосийские чиновники обратятся в суд по факту незаконного строительства на муниципальной земле, где размещались коммерческие объекты, уничтоженные во время октябрьского пожара.

Как сообщили в местном отделе муниципального контроля, работы проводятся ООО «Фазорель» без разрешительных документов и необходимых согласований с администрацией города.

«Строительно-монтажные работы ведутся на участке сгоревшего сувенирного рынка по улице Генерала Горбачева (район городской набережной - ред.). Собственник сгоревших конструкций возводит два крупных павильона и две маленьких конструкции рядом – итого четыре объекта», - пояснили чиновники.

Работы начались в праздничные дни и не останавливаются даже ночью, несмотря на требование городской администрации. В профильном ведомстве подчеркивают, что сгоревшие объекты «Фазорель» располагались на муниципальной земле и размещались в границах трех участков. Два из них ООО арендовало у администрации города и местного МУП «Школьный комбинат» (также подведомственного администрации), третьим пользовалось по договору субаренды с частным предпринимателем, который также арендовал участок у города.

«Ведение строительно-монтажных работ (реконструкции объекта) без соответствующих разрешительных документов, в том числе без согласования фасадной части объекта, нарушает градостроительное законодательство. Администрацией города в настоящее время формируется пакет документов для подачи иска в суд», - сообщил начальник отдела муниципального контроля Игорь Соколов.

Всего пожаром были уничтожены коммерческие объекты на шести соседствующих участках. На муниципальной земле на правах аренды располагалось несколько кафе и три объекта ООО «Фазорель« – магазин, детская игровая комната и сувенирный рынок, в границах которого 18 предпринимателей торговали сувенирной продукцией.

«В настоящее время рассматривается вопрос предоставления данным предпринимателям альтернативной площадки для торговли сувенирами», – сообщили в местной администрации.

Вопрос уместности восстановления всего ряда уничтоженных коммерческих объектов остается открытым. Многие местные жители выступают за обустройство в этом месте сквера или прогулочной зоны.

Поджог одного из кафе в ночь на 31 октября совершила местная жительница. Ранее женщина отдыхала в этом заведении и осталась недовольна качеством обслуживания.

Спустя несколько лет после конфликта, проходя мимо в нетрезвом состоянии, она решила отомстить за старую обиду и устроила пожар. Огонь моментально распространился на соседние постройки, которые были возведены из легковоспламеняющихся материалов и без противопожарных зазоров. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «умышленный поджог». За такую месть женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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