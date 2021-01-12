В два раза меньше: Аксенов подсчитал туристов на Новый год в Крыму

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В новогодние праздники – с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – в Крыму отдохнуло 239,7 тысяч туристов.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

В праздники в регионе, по официальным данным, функционировали 220 отелей и санаториев, средняя загрузка которых составила 70%, а в некоторых местах размещения – 85% и более.

Аксенов, ссылаясь на данные минкурортов, отметил, что новогодний турпоток в наступившем году на 14% превысил показатели аналогичного периода 2019-2020 годов.Правда, в конце декабря председатель комитета Госсовета РКрым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявлял: исходя из бронирования, в Крыму на новогодние каникулы ждут до 500 тысяч туристов. Сегодня глава РК предпочел эти прогнозы не вспоминать и не комментировать.

Вместо этого он похвастался, что Крым стал единственным регионом России, оказавшимся по итогам 2020 года в плюсе по доходам от туротрасли.

«По данным Росстата, прямые доходы коллективных средств размещения (санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы) за 9 месяцев 2020 года выросли на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года – до 27,9 миллиарда рублей», – сообщил Аксенов.

При этом напомним, что сезон в минувшем году начался только в июле, а в апреле – мае эта сфера не работала совсем.

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