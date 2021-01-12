Новый год в Крыму
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В два раза меньше: Аксенов подсчитал туристов на Новый год в Крыму
фото © Крыминформ
В новогодние праздники – с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – в Крыму отдохнуло 239,7 тысяч туристов.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
В праздники в регионе, по официальным данным, функционировали 220 отелей и санаториев, средняя загрузка которых составила 70%, а в некоторых местах размещения – 85% и более.
Аксенов, ссылаясь на данные минкурортов, отметил, что новогодний турпоток в наступившем году на 14% превысил показатели аналогичного периода 2019-2020 годов.Правда, в конце декабря председатель комитета Госсовета РКрым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявлял: исходя из бронирования, в Крыму на новогодние каникулы ждут до 500 тысяч туристов. Сегодня глава РК предпочел эти прогнозы не вспоминать и не комментировать.
Вместо этого он похвастался, что Крым стал единственным регионом России, оказавшимся по итогам 2020 года в плюсе по доходам от туротрасли.
«По данным Росстата, прямые доходы коллективных средств размещения (санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы) за 9 месяцев 2020 года выросли на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года – до 27,9 миллиарда рублей», – сообщил Аксенов.
При этом напомним, что сезон в минувшем году начался только в июле, а в апреле – мае эта сфера не работала совсем.
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