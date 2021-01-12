Происшествия
Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым
фото © Крым.реалии
Украинские пограничники задержали соотечественника, который тараном хотел пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Происшествие произошло в пункте пропуска «Чонгар» напротив крымского пункта «Джанкой».
«Водитель Nissan X-Trail, житель города Запорожье, после въезда на КПП заперся в автомобиле. Он не давал возможность осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля направился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – боллард», - сообщают украинские пограничники.
В итоге украинским силовикам удалось вытащить мужчину и автомобиля, по их словам, водитель вел себя неадекватно, пытался оказать сопротивление и всячески оскорблял пограничников.
За нарушение режима пограничной зоны и оказание сопротивления мужчина был привлечен к административной ответственности. Его и автомобиль передали сотрудникам полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым видео
Украинские пограничники задержали соотечественника, который тараном хотел пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail.
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