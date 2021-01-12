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Происшествия

Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым

14:40 вторник, 12 января 2021
Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым

фото © Крым.реалии

Украинские пограничники задержали соотечественника, который тараном хотел пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Происшествие произошло в пункте пропуска «Чонгар» напротив крымского пункта «Джанкой».

«Водитель Nissan X-Trail, житель города Запорожье, после въезда на КПП заперся в автомобиле. Он не давал возможность осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля направился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – боллард», - сообщают украинские пограничники.

В итоге украинским силовикам удалось вытащить мужчину и автомобиля, по их словам, водитель вел себя неадекватно, пытался оказать сопротивление и всячески оскорблял пограничников.

За нарушение режима пограничной зоны и оказание сопротивления мужчина был привлечен к административной ответственности. Его и автомобиль передали сотрудникам полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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