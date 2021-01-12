Пересохшие водохранилища в Крыму | фото © Скриншот с видео

Осадки, выпавшие на прошлой неделе и ожидаемые в ближайшие дни, не повлияют на ситуацию с дефицитом воды Крыму.

Об этом сообщил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов, передает пресс-служба вуза.

«Предварительный период (осенний и зимний) был очень сухой. И в степной, и в горно-лесной части полуострова почва настолько пересохла, что выпавшие осадки, а выпало их сравнительно немного, порядка 20-30 мм, пополнят влагой только верхний почвенный слой и не дадут существенного стока. Вся влага, которая выпала в последние дни, останется в почве», – сообщил Рябов.

Согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе ожидаются сильные осадки – дождь, мокрый снег и снег. Однако, по словам эксперта, на улучшение ситуации с запасами воды рассчитывать не стоит.

«По предварительному прогнозу на предстоящей неделе тоже ожидаются осадки, даже более интенсивные, чем те, которые выпали на прошлой неделе. Попав на уже влажную почву, часть из них пойдет в речной сток. Таким образом, если прогноз оправдается, эти осадки, может быть, немного наполнят горные речки, и что-то попадет в водохранилища. Но на многое рассчитывать нет оснований по той причине, что почвенные горизонты пересохли, и они впитывают всю влагу, которая выпадает», – добавил климатолог.

Засушливый период 2019-2020 годов привел к обмелению водохранилищ в Крыму. На фоне вододефицита в конце августе в ряде регионов Крыма начали действовать ограничения подачи воды. По оценке властей Крыма, при самом пессимистичном сценарии графики подачи воды потребителям сохранятся до конца года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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