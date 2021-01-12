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Коронавирус в Крыму

Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений

08:54 вторник, 12 января 2021
Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений

фото © ria.ru

За 11 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 151 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 282 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 347 человек, выздоровевших за весь период – 22 222 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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