Сильный ливень и ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение

До конца дня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Крыму, ожидается сильный дождь и усиление ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Во второй половине дня 12 января ожидаются: сильный, местами очень сильный дождь. Усиление восточного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с», - отметили специалисты крымского гидрометцентра.

В МЧС предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью местных жителей в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций. Не исключены также происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что у Крыма есть шанс перевыполнить план по осадкам в январе благодаря балканскому циклону.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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