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Общество

Сильный ливень и ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение

13:56 вторник, 12 января 2021

До конца дня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Крыму, ожидается сильный дождь и усиление ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Во второй половине дня 12 января ожидаются: сильный, местами очень сильный дождь. Усиление восточного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с», - отметили специалисты крымского гидрометцентра.

В МЧС предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения пожаров, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью местных жителей в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций. Не исключены также происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что у Крыма есть шанс перевыполнить план по осадкам в январе благодаря балканскому циклону.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

До -15 и снег: в Крым идут крещенские морозы. 13 января на Крым обрушатся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а уже на следующей неделе ожидается до 15 градусов мороза.

Дождь, снег и сильный ветер: в Крыму объявили штормовое предупреждение. В понедельник во второй половине дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 11 января.

Синоптик о засухе в Крыму: Могут спасти снегопады. Крымские синоптики считают, что ситуацию с засухой и дефицитом воды на полуострове, могут улучшить снегопады.

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