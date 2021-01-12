Правительство РФ определило в Крыму 13 районов для развития виноградарства

Правительство РФ утвердило территориальное деление виноградопригодных земель России.

Оно представлено в соответствующем распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в Крыму выделено 12 виноградо-винодельческих районов: Восточный возвышенно-степной (терруар Пантикапей), Восточно-предгорный (Кафа), Восточный степной (Кировский терруар), Горно-долинный (Алушта, Демерджи), Горно-долинно-приморский (Коктебель, Кучук-Узень, Ускут, Судак, Солнечная долина), Западный возвышенно-степной (Тарханкут), Западный приморско-степной (Каламитский), Крымский западно-приморский предгорный (Альминский, бахчисарайская долина реки Бельбек, бахчисарайская долина реки Кача), Крымское Присивашье (Арабатский, Каркинитский), Предгорный (Аянский и Бахчисарайский терруары, Белая скала, Солхат), Центральный степной (Салгирский терруар), Южный берег Крыма (Ай-Даниль, Гурзуф, Кастель, Ливадия, Массандра, Магарач, Партенит).

Также крымская зона включает Севастополь, который выделен в отдельный район и включает семь терруаров: Байдарская долина, Балаклава, Гераклея, долины рек Бельбек, Кача, Черная, терруар Ласпи.

Данное территориальное деление принято в соответствии с требованием закона «О виноградарстве и виноделии», который вступил в силу в июне 2020 года. Закон запрещает использовать для производства вина импортное сырье. Также он подразумевает территориальное деление виноградопригодных земель, которые выделены в зоны, состоящие из районов. Районы в свою очередь могут включать терруары.

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