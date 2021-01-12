Появились подробности о произошедших ночью в Ялте подземных толчках

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Эпицентр двух небольших землетрясений, разбудивших жителей ЮБК в ночь на 12 января, находился в 7,5 км от Ялты.

Об этомсообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман.

Как ранее сообщалось, в ночь на 12 января жители ЮБК ощутили небольшие подземные точки. По информации сейсмологов, недалеко от Ливадии произошло два землетрясения магнитудой меньше трех. Их разделяло всего три минуты. Эксперты заявили, что произошедшие подземные толчки не являются предвестниками мощного сейсмособытия.

«Землетрясения зарегистрированы практически всеми станциями крымской сети. Очаг расположен в 7,5 километра от станции «Ялта», на глубине от 0 до 0,5 километра. Координаты: 44,41 северной широты и 34,19 восточной долготы. Прямо под Ялтой, практически. Интенсивность сотрясения в эпицентре - около трех. Магнитуда первого толчка такая же», - пояснил Юрий Вольфман.

Он добавил, что жители ЮБК ощутили достаточно легкие толчки.

«Если интенсивность в эпицентре над самим очагом три балла, значит – два-три в Ялте, никак не больше», - подчеркнул ученый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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