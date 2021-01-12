Поклонская рассказала, что перепутала четырехэтажное строение с лестницей

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Четырехэтажное бетонное строение, возведенное на скале в районе мыса Большой Атлеш, оказалось лестницей для туристов, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Ранее сообщалось, что в октябре парламентарий направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру и Росприроднадзор России с просьбой проверить 4-этажное бетонное строение, возведенное на скале в Черноморском районе Крыма. Чуть позже она рассказала о реакции надзорных органов на этот запрос.

«Там вынесли постановление об административном взыскании, также были вынесены документы прокурорского реагирования, которые направили в органы местного самоуправления. Как сообщили прокурору, эта пристройка является конструкцией, которая позволяет отдыхающим спускаться и подниматься по этой скале. На момент выхода сотрудников контрольных органов никакие торговые точки не работали, поэтому мои предположения, что это нестационарные торговые незаконные объекты, не подтвердились. Но были установлены другие факты нарушения закона, по которым были вынесены документы протокольного реагирования и составлен протокол», - заявила депутат на пресс-конференции во вторник.

Она добавила, что летом еще раз лично проверит это место.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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