Молодая пара в Керчи пыталась сбыть по-новогоднему оформленные наркотики

Сотрудники МВД задержали в Керчи двух молодых людей, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, запрещенные вещества были расфасованы и украшены в праздничном стиле.

«Установлено, что 23-летняя девушка и 20-летний парень – уроженцы Республики Крым. Оптовые закладки наркотических средств и психотропных веществ они получали на Крымском полуострове, где и осуществляли их сбыт, – сообщили в ведомстве. – К фасовке товара злоумышленники подошли ответственно и выполнили их в новогоднем стиле. Запрещенные вещества были упакованы в свертки ярких оттенков, а также выполнены в виде шаров и кубиков».

Полицейские изъяли у молодых людей четыре шара черного цвета с сиреневыми ободками, в которых находилась марихуана и 125 разноцветных свертков. В каждом из них находился определенный вид наркотиков.

Таблетки и праздничные свертки с запрещенными веществами были также обнаружены при личном досмотре девушки. Сбыт наркотиков злоумышленники совершали бесконтактным способом, создавая закладки в разных частях города.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенных в крупном размере). Молодым людям грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Девушка заключена под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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