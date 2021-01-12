Крымский депутат сравнил российскую вакцину с полетом в космос и сказал почему в Украине ее не будет

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Депутат Государственного совета РК Николай Волков высказал свое мнение по поводу того, что российскую вакцину «Спутник V» не хотят использовать в Украине.

Он думает, что «власти Украины поступают цинично и преступно, отказываясь от российской противоковидной вакцины».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса. По его мнению, «Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины».

Волков думает, что «Россия первая в мире создала вакцину от инфекции».

«Наша вакцина сродни полету человека в космос. Сейчас все государства обеспокоены получением российской вакцины. А мы, в свою очередь, заботимся об украинском народе. У них во власти засели фашисты и сумасшедшие, и мы сильно волнуемся за братский народ. Мы готовы предоставить им вакцину, сделать хорошее дело, ведь они сами не способны ничего изобрести», - посетовал депутат.

Он предположил, что «власти Украины специально отказываются от российского препарата, чтобы сократить население страны».

«Там ничего уже не нужно, кроме национализации и «раздербанивания» земли. А сейчас на этих проданных территориях «лишние рты», теперь они хотят их уничтожить, поэтому ничего они сами не придумывают и ничего не хотят. Все заводы закрыты, одна пропаганда и грязь в сторону России», - добавил Волков.

По его словам, украинцам стоит «как можно быстрее выкинуть из страны эту власть».

Ранее россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», пожаловались на побочные эффекты от нее.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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