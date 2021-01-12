Крымская «скорая помощь» в праздники семь раз выезжала к пострадавшим от петард

Медики крымской «скорой помощи» за минувшие две недели семь раз выезжали к пострадавшим от взрывов пиротехнических изделий.

Об этом сообщили в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«За новогодние праздники петарды в основном взрывали 31 декабря и 1 января. Было шесть пострадавших, из них два ребенка. У них в руках взрывались небольшие петарды (в результате они получили) рваные раны кистей. Один ребенок в возрасте 12 лет и один – 6 лет. У взрослых, все были в нетрезвом состоянии, у двоих ожоги глаз, у одного травматическая ампутация пальца. Седьмой случай произошел до нового года – 27 декабря. Взрослому человеку оторвало два пальца», – сообщил собеседник агентства.

27 декабря инцидент произошел в Саках. Остальные произошли в зоне ответственности Симферопольской станции скорой медицинской помощи, которая обслуживает Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы и Симферополь. «Остальные регионы у нас на Новый год были спокойные», – добавили в центре.

Всего с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года было 19 893 вызова бригад «скорой помощи». За аналогичный период прошлого года было выполнено 18 085 вызовов. По словам собеседника агентства, количество вызовов скорой медицинской помощи увеличилось из-за пандемии COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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