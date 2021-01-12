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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

фото © gazeta.ru

За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

А с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 7846 человек.

Также сообщается, что за сутки 69 человек были выписаны после выздоровления от COVID-19. Четыре пациента а в возрасте от 27 до 83 лет скончались. Таким образом, количество жертв коронавируса к 12 января увеличилось до 291 человек.

«На сегодняшний день в стационарах находится 276 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 282 человека», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на территории Республики Крым выявлено 184 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии – 27 967 случаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений. За 11 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Выявлены главные затяжные последствия коронавируса. Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.

От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр. Сергей Устинов был одним из самых любимых докторов Севастополя.

Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали. Врачей и медицинский персонал необходимо прививать в первую очередь, считает губернатор Севастополя.

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