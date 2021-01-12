Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600 ● В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски ● Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений ● Не все учителя Севастополя соглашаются на вакцинацию от коронавируса ● От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
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За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
А с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 7846 человек.
Также сообщается, что за сутки 69 человек были выписаны после выздоровления от COVID-19. Четыре пациента а в возрасте от 27 до 83 лет скончались. Таким образом, количество жертв коронавируса к 12 января увеличилось до 291 человек.
«На сегодняшний день в стационарах находится 276 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 282 человека», - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на территории Республики Крым выявлено 184 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии – 27 967 случаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений. За 11 января на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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