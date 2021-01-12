Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски ● Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений ● Не все учителя Севастополя соглашаются на вакцинацию от коронавируса ● От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр ● Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали
Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600
фото © zdrav.expert
В Крыму за минувшие сутки скончались восемь пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 605 человек
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 184 новых случая COVID-19. С начала пандемии в Крыму коронавирус подтвержден у 27 967 человек. Выздоровевших за весь период – 22 222 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Выявлены главные затяжные последствия коронавируса. Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.
От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр. Сергей Устинов был одним из самых любимых докторов Севастополя.
Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали. Врачей и медицинский персонал необходимо прививать в первую очередь, считает губернатор Севастополя.
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Коронавирус в Крыму
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Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600
В Крыму за минувшие сутки скончались восемь пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
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