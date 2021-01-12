Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +2
море +11

Коронавирус в Крыму

Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600

10:31 вторник, 12 января 2021
Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600

фото © zdrav.expert

В Крыму за минувшие сутки скончались восемь пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 605 человек

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 184 новых случая COVID-19. С начала пандемии в Крыму коронавирус подтвержден у 27 967 человек. Выздоровевших за весь период – 22 222 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Выявлены главные затяжные последствия коронавируса. Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.

От коронавируса умер известный севастопольский врач-педиатр. Сергей Устинов был одним из самых любимых докторов Севастополя.

Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали. Врачей и медицинский персонал необходимо прививать в первую очередь, считает губернатор Севастополя.

Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 95 человек.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600

Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600

В Крыму за минувшие сутки скончались восемь пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Общество
Какой сегодня праздник 12 января

Какой сегодня праздник 12 января фото

Сегодня, 12 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации