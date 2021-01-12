Какой сегодня праздник 12 января

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Сегодня, 12 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День похищений

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Славяне в этот день вспоминали о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако, потом он, бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило.

Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Кощей похитил у Даждьбога (Бога лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы.

День работника прокуратуры России

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12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.

В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.

Анисьин день

Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.

Также сегодня, 12 января, отмечают такие праздники:

- День посадки внутреннего дерева

- Праздник изумительных диких мужчин (Feast of Fabulous Wild Men Day) в США

- День марципана (National Marzipan Day) в США

- День фармацевта (National Pharmacist Day) в США

- День памяти в Туркменистане

- День молодежи в Индии

- День Занзибарской революции в Танзании

Сегодня именины празднуют: Зотик (Изот), Анисья, Антон, Ариан, Вир, Ирина, Лев, Макар, Тимон, Феодора, Феодосия, Филетер.

Что происходило 12 января в прошлые годы

1816 - Правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.

1848 - Начало революции против Фердинанда II, короля Двух Сицилий.

1919 - В Берлине подавлено Восстание Спартакистов (период всеобщей забастовки и вооруженной борьбы с подавлением которых закончилась Ноябрьская революция в Германии.).

1945 - СССР начал полномаштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.

1950 - СССР вновь ввел смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.

1970 - Реактивный самолет «Boeing 747 Jumbo» прибыл в лондонский аэропорт «Хитроу» после первого испытательного полета из Нью-Йорка.

1974 - Ливия и Тунис объявили об объединении и создании Исламской арабской республики.

1990 - Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.

1991 - Обе палаты Конгресса США разрешили президенту Джорджу Бушу использовать силу для прекращения агрессии Ирака в Кувейте.

1999 - Отстраненный от власти малийский диктатор Мусса Траоре и его жена были приговорены к смертной казни за крупные хищения.

2004 - Крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило свое первое плавание через Атлантический океан.

2005 - С мыса Канаверал запущен космический аппарат «Deep Impact».

2007 - Китай сбил собственный метеорологический спутник, совершив, таким образом, первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет.

2009 - у берегов индонезийского острова Сулавеси затонул паром «Тератей Прима», погибли более двухсот человек.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 января. Какие праздники будут завтра?

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