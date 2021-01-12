Общество
Какой сегодня праздник 12 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 12 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День похищений
Фото pixabay.com
Славяне в этот день вспоминали о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако, потом он, бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярило.
Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Кощей похитил у Даждьбога (Бога лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы.
День работника прокуратуры России
Фото pixabay.com
12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору».
Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.
В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.
Анисьин день
Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.
Также сегодня, 12 января, отмечают такие праздники:
- День посадки внутреннего дерева
- Праздник изумительных диких мужчин (Feast of Fabulous Wild Men Day) в США
- День марципана (National Marzipan Day) в США
- День фармацевта (National Pharmacist Day) в США
- День памяти в Туркменистане
- День молодежи в Индии
- День Занзибарской революции в Танзании
Сегодня именины празднуют: Зотик (Изот), Анисья, Антон, Ариан, Вир, Ирина, Лев, Макар, Тимон, Феодора, Феодосия, Филетер.
Что происходило 12 января в прошлые годы
1816 - Правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.
1848 - Начало революции против Фердинанда II, короля Двух Сицилий.
1919 - В Берлине подавлено Восстание Спартакистов (период всеобщей забастовки и вооруженной борьбы с подавлением которых закончилась Ноябрьская революция в Германии.).
1945 - СССР начал полномаштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
1950 - СССР вновь ввел смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.
1970 - Реактивный самолет «Boeing 747 Jumbo» прибыл в лондонский аэропорт «Хитроу» после первого испытательного полета из Нью-Йорка.
1974 - Ливия и Тунис объявили об объединении и создании Исламской арабской республики.
1990 - Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.
1991 - Обе палаты Конгресса США разрешили президенту Джорджу Бушу использовать силу для прекращения агрессии Ирака в Кувейте.
1999 - Отстраненный от власти малийский диктатор Мусса Траоре и его жена были приговорены к смертной казни за крупные хищения.
2004 - Крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило свое первое плавание через Атлантический океан.
2005 - С мыса Канаверал запущен космический аппарат «Deep Impact».
2007 - Китай сбил собственный метеорологический спутник, совершив, таким образом, первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет.
2009 - у берегов индонезийского острова Сулавеси затонул паром «Тератей Прима», погибли более двухсот человек.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 января. Какие праздники будут завтра?
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