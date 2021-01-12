Общество
К курортному сезону в «Тайгане» появятся новые животные
Крымский бизнесмен Олег Зубков рассказал в своем блоге, что к курортному сезону-2021 в его парке львов «Тайган» в Белогорском районе появятся новые экспозиции и новые группы животных.
«Новые группы животных все-таки идут по нашим контрактам, идут в сторону нашего парка и к сезону – в марте-апреле – должны прибыть в парк львов «Тайган», – рассказал Зубков.
Он не уточнил, какие именно животные появятся в сафари-парке.
Также Зубков рассказал о новой стройке в парке львов, итог которой посетители смогут увидеть в новом курортном сезоне.
В мае 2020 года Зубков сообщал, что намерен возобновить строительство нового парка развлечений в Крыму – «Белая скала».
Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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