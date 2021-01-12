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Бизнес

Газовиков Севастополя полгода оставляли без зарплаты

Руководство предприятия в Севастополе задолжало своим сотрудникам более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, с коллективным заявлением о невыплате платы свыше двух месяцев обратились работники ООО «Крымсевастопольгазстрой».

«Установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью в нарушение Конституции и Трудового кодекса Российской Федерации с апреля по сентябрь 2019 года не выплачивало полагающуюся заработную плату сотрудникам предприятия. Вместе с тем, поступающие на счет предприятия денежные средства расходовались на иные цели, не связанные с оплатой труда работникам», - говорится в сообщении.

В результате действий руководства общая сумма задолженности по заработной плате составила свыше 3 миллионов рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также принимают меры для восстановления нарушенных прав граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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