Власть
Дело экс-вице-премьера Крыма Нахлупина рассмотрит суд в Москве
Дело обвиняемого во взяточничестве бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его сообщника рассмотрит Лефортовский суд Москвы.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.
По информации пресс-службы, Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с просьбой изменить территориальную подсудность Нахлупина и его сообщника Валентина Дукорского.
Следственный комитет России передал Генпрокуратуре дело о взятке в особо крупном размере, возбужденное в отношении Нахлупина и Дукорского, 11 декабря прошлого года.
Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин 17 октября 2018 года был задержан правоохранителями в Москве по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). Имущество Нахлупина общей стоимость 14 млн рублей было арестовано.
По данным следствия, Нахлупин через Дукорского и другого сообщника – Ярослава Сливку – в 2017-2018 годах организовал получение взятки. Взамен на нее фигуранты обеспечивали победы «нужных» компаний в 28 тендерах в рамках реализации мероприятий ФЦП. Общая сумма взятки составила более 16 млн рублей.
Сливка ранее подписал досудебное соглашение, материалы по нему выделены в отдельное производство. Приговором суда он был признан виновным в полном объеме.
Вице-премьером правительства Крыма Нахлупин был назначен в январе 2016 года. Он курировал ФЦП и дорожное строительство.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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