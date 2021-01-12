Дело экс-вице-премьера Крыма Нахлупина рассмотрит суд в Москве

Дело обвиняемого во взяточничестве бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его сообщника рассмотрит Лефортовский суд Москвы.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

По информации пресс-службы, Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с просьбой изменить территориальную подсудность Нахлупина и его сообщника Валентина Дукорского.

Следственный комитет России передал Генпрокуратуре дело о взятке в особо крупном размере, возбужденное в отношении Нахлупина и Дукорского, 11 декабря прошлого года.

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин 17 октября 2018 года был задержан правоохранителями в Москве по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). Имущество Нахлупина общей стоимость 14 млн рублей было арестовано.

По данным следствия, Нахлупин через Дукорского и другого сообщника – Ярослава Сливку – в 2017-2018 годах организовал получение взятки. Взамен на нее фигуранты обеспечивали победы «нужных» компаний в 28 тендерах в рамках реализации мероприятий ФЦП. Общая сумма взятки составила более 16 млн рублей.

Сливка ранее подписал досудебное соглашение, материалы по нему выделены в отдельное производство. Приговором суда он был признан виновным в полном объеме.

Вице-премьером правительства Крыма Нахлупин был назначен в январе 2016 года. Он курировал ФЦП и дорожное строительство.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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