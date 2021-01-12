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Коронавирус в Крыму

Более 6000 военных ЧФ получили первую прививку от COVID-19

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более шести тысяч военнослужащих Черноморского флота.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около шести тысяч военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более семи тысяч военнослужащих, из которых более шести тысяч из состава Черноморского флота», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время планируется вакцинировать более 60 тысяч военнослужащих ЮВО. «Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву», – отметили в пресс-службе.

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот в декабре 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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