Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Количество умерших от COVID-19 в Крыму превысило 600 ● В севастопольские троллейбусы перестанут пускать без маски ● Стало лучше? В Крыму за сутки всего 184 новых заражений ● Не все учителя Севастополя соглашаются на вакцинацию от коронавируса
Более 6000 военных ЧФ получили первую прививку от COVID-19
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более шести тысяч военнослужащих Черноморского флота.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около шести тысяч военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более семи тысяч военнослужащих, из которых более шести тысяч из состава Черноморского флота», – уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в ближайшее время планируется вакцинировать более 60 тысяч военнослужащих ЮВО. «Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву», – отметили в пресс-службе.
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот в декабре 2020 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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