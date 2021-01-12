Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +3
море +11

Власть

Бюрократы пытаются усложнить туристам возможность ходить в походы по крымским горам

12:06 вторник, 12 января 2021
Ялта
Бюрократы пытаются усложнить туристам возможность ходить в походы по крымским горам

фото © Новости Крыма

Теперь, чтобы насладиться дикой природой Крыма — подняться по Боткинской тропе, полюбоваться водопадом Учан-Су или панорамой Ялты с зубцов Ай-Петри — нужно заранее в рабочие часы любого буднего дня подать онлайн-заявку.

Об этом сообщили в администрации ФГБУ «Заповедный Крым».

Многие крымчане даже не подозревают о том, что можно получить штраф за проход без разрешения по привычным с детства горным тропинкам. Тем не менее это распоряжение «Заповедного Крыма» действует уже не первый месяц. Чтобы попасть на территорию таких государственных природных заповедников, как Казантипский, Лебяжьи острова, Опукский и Ялтинский горно-лесной, необходимо предварительно подать заявку в электронной форме.

При этом сервис работает только в будние дни с 9.00 до 18.00. Так что если вы спонтанно собрались в горы, то готовьтесь заплатить штраф.

Как пояснил заместитель начальника по охране ФГБУ «Заповедный Крым» Юрий Ведерников, неудобство связано с тем, что сейчас все заявки обрабатываются сотрудниками вручную. Однако уже с 1 февраля заработает автоматический круглосуточный сервис на официальном сайте учреждения.

Кроме этого, посещение крымских заповедников планируется сделать платным, но только для туристов, местным жителям позволят гулять по горам бесплатно. Так что не забывайте брать в горы паспорт!

Нововведение связано с необходимостью считать туристов на лесной тропинке, чтобы определить рекреационную нагрузку на каждый из заповедников, пояснили в администрации. В будущем также предполагается периодически закрывать те из маршрутов, где количество посетителей превышает норму, чтобы дать природе отдохнуть.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Теоретически в крымском лесу можно повстречать даже Йети. Продолжительные новогодние выходные просто обязывают жителей и гостей Крыма отправиться на прогулку в зимний лес. В это время года он привлекает своей таинственностью и необычными пейзажами, а также возможностью повстречать его обитателей.

Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов. В Крыму вводят стоимость на посещение заповедных зон.

Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах. Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.

В Крыму появится новый природный заказник. Новая особо охраняемая территория «Озеро Бараколь» появится в районе Феодосии.

Происшествия
Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым

Украинец тараном пытался пробиться через границу в Крым видео

Украинские пограничники задержали соотечественника, который тараном хотел пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail.

Происшествия
В Крыму в районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты

В Крыму в районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты

Ночью с 11 на 12 января недалеко от побережья Крыма произошло два землетрясения с разницей в три минуты и магнитудой до трех.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе было зарегистрировано 93 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Водный кризис
Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму

Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму

Осадки, выпавшие на прошлой неделе и ожидаемые в ближайшие дни, не повлияют на ситуацию с дефицитом воды Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации