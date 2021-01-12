Бюрократы пытаются усложнить туристам возможность ходить в походы по крымским горам

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Теперь, чтобы насладиться дикой природой Крыма — подняться по Боткинской тропе, полюбоваться водопадом Учан-Су или панорамой Ялты с зубцов Ай-Петри — нужно заранее в рабочие часы любого буднего дня подать онлайн-заявку.

Об этом сообщили в администрации ФГБУ «Заповедный Крым».

Многие крымчане даже не подозревают о том, что можно получить штраф за проход без разрешения по привычным с детства горным тропинкам. Тем не менее это распоряжение «Заповедного Крыма» действует уже не первый месяц. Чтобы попасть на территорию таких государственных природных заповедников, как Казантипский, Лебяжьи острова, Опукский и Ялтинский горно-лесной, необходимо предварительно подать заявку в электронной форме.

При этом сервис работает только в будние дни с 9.00 до 18.00. Так что если вы спонтанно собрались в горы, то готовьтесь заплатить штраф.

Как пояснил заместитель начальника по охране ФГБУ «Заповедный Крым» Юрий Ведерников, неудобство связано с тем, что сейчас все заявки обрабатываются сотрудниками вручную. Однако уже с 1 февраля заработает автоматический круглосуточный сервис на официальном сайте учреждения.

Кроме этого, посещение крымских заповедников планируется сделать платным, но только для туристов, местным жителям позволят гулять по горам бесплатно. Так что не забывайте брать в горы паспорт!

Нововведение связано с необходимостью считать туристов на лесной тропинке, чтобы определить рекреационную нагрузку на каждый из заповедников, пояснили в администрации. В будущем также предполагается периодически закрывать те из маршрутов, где количество посетителей превышает норму, чтобы дать природе отдохнуть.

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