Происшествия
Землетрясение рядом с Крымом: в Керчи поврежден водопровод
Старые чугунные трубы водовода в Керчи на выдержали землетрясения, которое произошло в Анапе в начале декабря 2020 года.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Вчера в конце дня полностью убраны в Керчи последствия землетрясения в Анапе, где у нас было достаточно большое количество повреждений по выходу из строя чугунных водоводов. С этой задачей почти за месяц справились. Сейчас в Керчи и водоснабжение, и отопление будут гарантировано обеспечены», — подчеркнул Владимир Баженов.
Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано 12 декабря 2020 года в акватории Черного моря на глубине 10 км. Эпицентр находился в 47 км от Анапы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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