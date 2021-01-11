Землетрясение рядом с Крымом: в Керчи поврежден водопровод

Старые чугунные трубы водовода в Керчи на выдержали землетрясения, которое произошло в Анапе в начале декабря 2020 года.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Вчера в конце дня полностью убраны в Керчи последствия землетрясения в Анапе, где у нас было достаточно большое количество повреждений по выходу из строя чугунных водоводов. С этой задачей почти за месяц справились. Сейчас в Керчи и водоснабжение, и отопление будут гарантировано обеспечены», — подчеркнул Владимир Баженов.

Землетрясение магнитудой 3,5 балла зафиксировано 12 декабря 2020 года в акватории Черного моря на глубине 10 км. Эпицентр находился в 47 км от Анапы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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