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Коронавирус в Крыму

Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

17:17 понедельник, 11 января 2021
Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

фото © pixabay.com

Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.

Об этом говорится в исследовании китайских врачей, опубликованном в журнале The Lancet, пишет Lenta.ru.

К таким выводам врачи пришли, проанализировав данные более 1,7 тысячи пациентов, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане. При этом учитывались данные только тех пациентов, которым требовалась госпитализация.

Оказалось, что большинство из таких пациентов до сих пор жалуются на хроническую усталость — как минимум у 63% переболевших коронавирусом наблюдаются утомляемость и мышечная слабость.

Среди других распространенных симптомов — проблемы со сном, тревожность и депрессия. Систематически не могут заснуть 26% пациентов, а тревожность испытывают 23%.

По мнению профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивена Дикса, возглавляющего исследование долгосрочных симптомов коронавируса, такие показатели выше, чем ожидали медики.

«Важно, что нет какого-то конкретного развития осложнений, есть лишь несколько результатов: проблемы с психическим здоровьем, с легкими, с качеством жизни», — отметил профессор.

Вместе с тем затяжные последствия коронавируса наблюдаются и у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме: головная боль, слабость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель у них могут сохраняться до полутора месяцев и более.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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Коронавирус в Крыму
Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.

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