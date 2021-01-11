Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

фото © pixabay.com

Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.

Об этом говорится в исследовании китайских врачей, опубликованном в журнале The Lancet, пишет Lenta.ru.

К таким выводам врачи пришли, проанализировав данные более 1,7 тысячи пациентов, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане. При этом учитывались данные только тех пациентов, которым требовалась госпитализация.

Оказалось, что большинство из таких пациентов до сих пор жалуются на хроническую усталость — как минимум у 63% переболевших коронавирусом наблюдаются утомляемость и мышечная слабость.

Среди других распространенных симптомов — проблемы со сном, тревожность и депрессия. Систематически не могут заснуть 26% пациентов, а тревожность испытывают 23%.

По мнению профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивена Дикса, возглавляющего исследование долгосрочных симптомов коронавируса, такие показатели выше, чем ожидали медики.

«Важно, что нет какого-то конкретного развития осложнений, есть лишь несколько результатов: проблемы с психическим здоровьем, с легкими, с качеством жизни», — отметил профессор.

Вместе с тем затяжные последствия коронавируса наблюдаются и у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме: головная боль, слабость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель у них могут сохраняться до полутора месяцев и более.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поставку в Севастополь вакцины от коронавируса задержали. Врачей и медицинский персонал необходимо прививать в первую очередь, считает губернатор Севастополя.

Новые заражения в Севастополе: город продолжает штамповать антирекорды. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 95 человек.

Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму. Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19. За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.