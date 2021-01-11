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Водный кризис

Водопады дали Ялте дополнительно почти 15 тысяч кубометров воды

15:54 понедельник, 11 января 2021
Ялта
Водопады дали Ялте дополнительно почти 15 тысяч кубометров воды

фото © karta-krym.com

Ялтинские водопады, наполнившиеся за последние несколько дней благодаря осадкам, дали системе водоснабжения города дополнительные 15 тысяч кубометров воды.

Об этом сегодня на совещании по водоснабжению сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Помимо того, что среднесуточно мы выкачивали из водохранилищ 46 тысяч метров кубических, дополнительный объем на Ялту составил из дополнительных источников практически 15 тысяч метров кубических», – сказала Павленко.

Она также привела данные по дополнительным притокам из этих источников. «Уч-Кош дал нам среднесуточно дополнительный объем 248,5 метров кубических, Хаста-Баш удивил просто всех, спасибо природным условиям, среднесуточный приток за 11 дней 11193 метров кубических. Массандровский водопад дал нам 2065 метров кубических и озеро Могаби, которое питается от водопада Учан-Су, дает нам в день сейчас 1 тысячу метров кубических в сутки», – добавила Павленко.

Жителям Ялты начали подавать воду из родников и водопадов с середины декабря прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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