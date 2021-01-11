Власти Севастополя выкупили скульптуру «Спрут» для детей

Спрут севастопольского Гауди Вячеслава Яковлева поселился в Комсомольском парке | фото © Андрей Киреев

Работа севастопольского скульптора продавалась через Интернет.

Скульптура «Спрут» мастера Вячеслава Яковлева выкуплена у частного владельца и установлена в отремонтированном Комсомольском парке в центре Севастополя.

Там же теперь будет жить и другая его работа - «Бык».

«Спрута» и «Рыбку», украшенных смальтой, скульптор сделал для бассейна воинской части в Донузлаве, а для тамошнего сквера - еще и Нептуна в бескозырке. Но после развала Советского Союза скульптуры остались невостребованными. Позже они были проданы в частные руки.

Творческая судьба скульптора была сложной. Автор известных всем севастопольцам барельефа на мемориале Героическим защитникам Севастополя на площади Нахимова (он создал его в 30 лет в соавторстве со своим учителем), барельефа на кинотеатре «Россия», стелы на въезде в Гагаринский район, многочисленных парковых скульптур рано ушел из жизни, не получив должного признания. Не было у него ни почетных званий (как выяснилось, посмертно их тоже не удостаивают), ни даже выставки своих работ.

Как рассказывал владелец Спрута и Рыбки, выкупить и довести до ума скульптуры его попросил тогдашний главный архитектор города Валерий Солодов: у администрации Севастополя были планы установить их возле Гагаринской администрации или у т.н. «президентского» дома, или в каком-либо сквере.

Скульптуры были повреждены и нуждались в реставрации. Один глаз Спрута состоял из 42 элементов, а всего восстановить нужно было 192 элемента. Реставрировать Спрута помогал мозаичник, который тогда восстанавливал Владимирский собор в Херсонесе.

Когда все было готово, изменилась политическая ситуация, и украинские власти города предпочли установить «что-нибудь патриотическое» (появились памятники Сагайдачному, Шевченко). Скульптура долгое время оставалась невостребованной.

Теперь Спрут будет радовать севастопольцев в Детском парке.

«Я общаюсь с преподавателями художественной школы Севастополя, и Валерий Либа мне подсказал, что «Спрут» выставлен на продажу. По моей просьбе подрядчик приобрел эту скульптуру и вернул ее городу. <...> Работы Яковлева сравнивали с произведениями знаменитого Гауди», - цитирует сайт правительства Севастополя слова губернатора Михаила Развожаева.

В 2022 году исполнится 85 лет со дня рождения Вячеслава Яковлева.

В тексте использованы материалы: Форпост

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