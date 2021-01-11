Происшествия
В Симферополе задержали закладчика с крупной партией «наркосоли»
Полицейские в Симферополе задержали 20-летнего жителя Севастополя, у которого обнаружена крупная партия N-метилэфедрона – наркотической «соли».
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки молодого человека полимерный пакет с пазовым замком, внутри которого содержалось 15 свертков с веществом.
В результате осмотра участков местности по координатам, имеющимся в мобильном телефоне задержанного, оперативники нашли и изъяли 19 аналогичных полимерных свертков.
Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленные вещества содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой около 20 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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