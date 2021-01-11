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Происшествия

В Симферополе задержали закладчика с крупной партией «наркосоли»

09:59 понедельник, 11 января 2021
Симферополь

Полицейские в Симферополе задержали 20-летнего жителя Севастополя, у которого обнаружена крупная партия N-метилэфедрона – наркотической «соли».

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки молодого человека полимерный пакет с пазовым замком, внутри которого содержалось 15 свертков с веществом.

В результате осмотра участков местности по координатам, имеющимся в мобильном телефоне задержанного, оперативники нашли и изъяли 19 аналогичных полимерных свертков.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленные вещества содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой около 20 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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