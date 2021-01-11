Власть
В Симферополе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
В Симферополе с 11 января в тестовом режиме изменится маршрут движения автобуса №88.
Об этом сообщила в социальных сетях глава администрации Симферополя Елена Проценко.
— Он будет проходить от 1 до 9 остановки в Каменском массиве, затем по улице Сельской – на проспект Победы и далее уже по привычному маршруту в Марьино, – написала Елена Проценко.
По ее словам, обращения от симферопольцев с просьбой изменить схему движения этого маршрута поступали давно, но по некоторым причинам, изменение маршрута будет в тестовом режиме.
Напомним, также с 11 января увеличат количество автобусов на маршруте № 55 «Битумное – автостанция «Западная». Он свяжет ряд районов крымской столицы с новым медцентром им. Семашко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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