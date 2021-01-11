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Власть

В Симферополе думают, что «готовы к битве со снегом и гололедом»

15:20 понедельник, 11 января 2021
Симферополь

Симферополь готов к ухудшению погодных условий, снегоуборочная техника исправна, реагентов достаточно.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отметил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен, на сегодняшний день в городе размещено 150 контейнеров с реагентами для посыпки пешеходных дорожек.

«Вся имеющаяся техника приведена в готовность, выполнена загрузка реагента в специализированные машины. Так, к выходу на маршруты готовы 8 единиц техники, в ручной уборке городских улиц планируется задействовать 236 дворников МБУ «Город».

Также учреждением разработаны маршруты для посыпки основных транспортных магистралей. Кроме того, у нас есть два так называемых «нулевых» маршрута, охватывающие наиболее аварийно-опасные участки», - заверил он.

Кроме того, Гумен подчеркнул, что на складе учреждения находится 552 тонны реагента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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