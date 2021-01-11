В РФ хотят уменьшить число пожаров с помощью самозатухающих сигарет

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Через два года в России могут появиться новые требования к сигаретам, благодаря которым они могут стать самозатухающими, сообщает ТАСС со ссылкой директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

«Мы (МЧС России и Минздрав РФ – ред.) сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», - сказал он.

Еникеев отметил, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы и была в СССР. От таких сигарет пожаров практически не происходило.

Сейчас же в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит.

По его словам, в России происходит очень много пожаров из-за неосторожности курения, а чаще всего в состоянии опьянения, когда непотушенная сигарета попадает на постель, диван или на пол, вызывая возгорания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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