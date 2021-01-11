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Власть

В последний выходной туристы массово покинули Крым

18:23 понедельник, 11 января 2021
В последний выходной туристы массово покинули Крым

фото © Крыминформ

В последний день новогодних каникул аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное за новогодние праздники число улетающих пассажиров.

За 10 января с полуострова улетели по домам 6,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом из-за массового отлета по домам в первой половине дня снаружи здания аэропорта образовалась длинная очередь на вход, протянувшаяся вдоль всего терминала. Такое редко можно увидеть в крымском аэропорту даже в высокий сезон. Причиной очереди стало одновременное прибытие большого числа людей.

«В утренний час пик 10 января из-за единовременного прибытия более десятка туристических автобусов на входе в терминал аэропорта образовалась очередь. Она была оперативно ликвидирована за счет открытия дополнительных пунктов досмотра», - пояснили в пресс-службе аэропорта.

Благодаря увеличению проходных пунктов сотрудникам терминала удалось вовремя обслужить всех пассажиров и не допустить задержек вылетающих с территории полуострова рейсов, подчеркнули в аэропорту.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе изменится схема движения популярного автобусного маршрута. В Симферополе с 11 января в тестовом режиме изменится маршрут движения автобуса №88.

Проезд в электричках Крыма подорожал. С 1 января увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах в Крыму.

Туристы начали массово покидать Крым: резко выросли цены на авиабилеты. Туристы сообщают в соцсетях о проблеме с возвратом из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул.

Власти Крыма обещают решить транспортную проблему нового медцентра Семашко. В министерстве транспорта Крыма утверждают, что проработали вопросы транспортного обеспечения нового медицинского центра имени Семашко, который находится на окраине Симферополя.

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