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Власть

В Крыму откроется институт медиа и дизайна

13:56 понедельник, 11 января 2021

В Крыму в 2022 году начнет работать новое учебное заведение от КФУ - институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна, заявил ректор вуза Андрей Фалалеев.

Кампус построят на улице Киевской. Строительство займет один-два года. Большой новизны не будет, в институте соберут уже существующие кафедры.

Туда войдут специальности издательского дела, рекламы и информационно-полиграфических технологий. Также в кампусе будут учиться студенты кафедры книжной графики, печатной продукции и дизайна. Частично переведут студентов из кафедры журналистики и культурологии.

Состав преподавателей останется прежним, специалистов просто переведут в новый институт.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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