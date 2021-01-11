Цены на перелет из Москвы в Крым могут стремительно вырасти

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С апреля стоимость авиабилетов будет стремительно расти, поскольку нынешние цены нерентабельны для компаний-перевозчиков.

Такой прогноз озвучил эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать. Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», – приводит мнение специалиста РИА Новости.

По словам Пантелеева, ценам на авиабилеты «падать уже некуда».

«Если говорить в целом, то сложившийся сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельности авиаперевозок, следовательно, авиакомпании неизбежно должны либо сокращать издержки (но тут резервов практически не осталось), либо все же прекращать демпинг», - сказал эксперт.

Как сообщалось, со 2 января «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. В частности, билет на самолет по маршруту Симферополь – Сочи можно приобрести за 2500 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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