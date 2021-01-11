Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.7
воздух +1
море +11

Странности

Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий

16:16 понедельник, 11 января 2021
Евпатория
Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий

фото © lenta.ru

Некоторые считают, что Трамп готовит политубежище.

На крыше одного из частных домов Евпатории, что на западе Крыма, вывесили флаг Конфедеративных Штатов Америки времен гражданской войны в США. Видеоролик с развивающимся на ветру «флагом повстанцев» разошелся по крымскому сегменту соцсетей.

«Флаг дикси» удивил жителей города, а в социальных сетях вызвал оживленные дискуссии.

«Интересно, это крымчане поддерживают штурм Капитолия или к нам уже кто-то эмигрировал?» — подписано видео.

Одни подписчики высказали мнение, что таким образом Дональд Трамп уже начал готовить себе политическое убежище, другие — что это происки байкеров, ведь флаг является одним из самых узнаваемых символов заморской субкультуры.

А вот некоторые комментаторы посоветовали хозяину дома быть поосторожнее с такими выходками. Хотя с точки зрения закона нарушений в такой шутке нет, пояснил ForPost юрист Евгений Куликов.

«В нашей стране не запрещено вывешивать флаги других государств. К тому же они не являются официальными штандартами», — сказал Куликов.

Тем более флаг Конфедеративных Штатов Америки был отменен в далеком 1865 году. То есть уже более 150 лет он является лишь исторической атрибутикой.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 10 января. Сегодня, 10 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 9 января. Сегодня, 9 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Евпатории прошел «рождественский заплыв» в море. В Евпатории на Рождество устроили массовый заплыв в море, сообщает крымский телеканал «Миллет».

Жителям Крыма предлагают принять коронавирусную реальность. В новом году самый простой и доступный способ сберечь свое психологическое здоровье — принять реальность такой, какая она есть.

Коронавирус в Крыму
Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

Выявлены главные затяжные последствия коронавируса

Три четверти пациентов, переболевших COVID-19, имеют затяжные симптомы и осложнения, вызванные болезнью.

Странности
Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий

Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий

Некоторые считают, что Трамп готовит политубежище.

Общество
Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты

Горожане протестуют: в Севастополе прошли одиночные пикеты

Активистов не устраивает форма проведения общественных обсуждений проекта стройки, которая уже идет.

Водный кризис
Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

Опресненная вода в Крыму может быть вне закона

В Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации