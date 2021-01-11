Странности
Трамп осядет в Крыму? На полуострове появился свой Капитолий
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Некоторые считают, что Трамп готовит политубежище.
На крыше одного из частных домов Евпатории, что на западе Крыма, вывесили флаг Конфедеративных Штатов Америки времен гражданской войны в США. Видеоролик с развивающимся на ветру «флагом повстанцев» разошелся по крымскому сегменту соцсетей.
«Флаг дикси» удивил жителей города, а в социальных сетях вызвал оживленные дискуссии.
«Интересно, это крымчане поддерживают штурм Капитолия или к нам уже кто-то эмигрировал?» — подписано видео.
Одни подписчики высказали мнение, что таким образом Дональд Трамп уже начал готовить себе политическое убежище, другие — что это происки байкеров, ведь флаг является одним из самых узнаваемых символов заморской субкультуры.
А вот некоторые комментаторы посоветовали хозяину дома быть поосторожнее с такими выходками. Хотя с точки зрения закона нарушений в такой шутке нет, пояснил ForPost юрист Евгений Куликов.
«В нашей стране не запрещено вывешивать флаги других государств. К тому же они не являются официальными штандартами», — сказал Куликов.
Тем более флаг Конфедеративных Штатов Америки был отменен в далеком 1865 году. То есть уже более 150 лет он является лишь исторической атрибутикой.
В тексте использованы материалы: Форпост
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