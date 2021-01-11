Стрелецкую бухту в Севастополе загрязняют грудами металла и остатками горючего

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Шум и вонь от металлоразделки мешает местным жителям.

Жители улицы Фадеева в Гагаринском районе Севастополя негодуют: на берегу Стрелецкой бухты несколько месяцев назад начала работу база по резке кораблей. Горожане требуют, чтобы неэкологичное предприятие убрали подальше от жилого массива, передает НТС.

«Ранее сюда приходили суда для того, чтобы в дальнейшем использоваться как мишени, но в последний год, наверное, постепенно стали наращиваться работы. Перед Новым годом было несколько возгораний, потому что проходят сварочные работы», — рассказала журналистам телеканала председатель ТОС «Московский квартал» Галина Бычкова.

По словам местных жителей, на территории базы режут корабли, цистерны и бочки. Когда из последних выжигают остатки горюче-смазочных материалов, ядовитый запах распространяется по всей округе.

Севастопольцы отмечают, что эта деятельность вредит не только людям, но и морю — ведь развернулась она в пределах водоохранной зоны, о чем свидетельствуют установленные повсюду таблички. Кроме того, в непосредственной близости пляжи, на которых летом отдыхают сотни людей.

Жители микрорайона не знают, кто производит эти работы, так как территория базы ограждена, но никаких опознавательных знаков на заборе или спецовках рабочих нет.

«Раз есть необходимость в данных работах, нам бы хотелось, чтобы они проводились в том месте, в котором они действительно не будут наносить урон ни здоровью людей, ни экологической обстановке. Есть необходимость, конечно, надо их производить, но только не рядом с жилым массивом», — считает Бычкова.

В борьбе за собственное здоровье и экологическое состояние бухты местные жители собрали более 120 подписей, которые вместе с обращениями собираются передать в Законодательное собрание Севастополя, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

В тексте использованы материалы: Форпост

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