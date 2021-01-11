Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19 ● На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид ● Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму ● Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений ● В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом
Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму
Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии составило 597 человек.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 202 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 783 человек. Выздоровевших за весь период – 21 875 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид. Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.
Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом. За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму все стабильно: каждый день около двухсот новых заболевших COVID-19
За 10 января на территории Республики Крым зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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