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Коронавирус в Крыму

Шесть человек с COVID-19 умерли в Крыму

10:42 понедельник, 11 января 2021

Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии составило 597 человек.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 202 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 27 783 человек. Выздоровевших за весь период – 21 875 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На въезде в Украину из Крыма разместят пункты тестирования на ковид. Кабинет министров Украины поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму. Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Севастополь обновил антирекорд по новым случаям заражений. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

В Крыму выросло число новых заражений коронавирусом. За 9 января на территории Республики Крым зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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