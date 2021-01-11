Решение по иску Украины против России по Крыму в ЕСПЧ объявят 14 января

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Впрочем, Россия все равно его не собирается выполнять.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 14 января вынесет решение по украинскому иску против России о нарушениях прав человека в Крыму.

Об этом сказано в анонсе заседания на сайте ЕСПЧ.

«ЕСПЧ вынесет решение по делу Украины против России (касательно Крыма) на публичном заседании 14 января 2021 года … в Страсбурге», – говорится в сообщении.

В анонсе указано, что суд рассмотрит дело, основанное на жалобах Украины, поданных в марте 2014 года и в августе 2015 года. В них идет речь о «систематических нарушениях прав человека в Крыму со стороны России».

После одобрения гражданами России поправок в Конституцию страны, решения международных органов, которые противоречат основному закону государства, не подлежат исполнению на территории России. Также в Конституции закреплена норма о запрете отчуждения территорий России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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